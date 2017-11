Voile : François Gabart s'attaque au record du tour du monde en solitaire

François Gabart tente de battre le record du tour du monde à la Voile en solitaire de Thomas Coville. Parti en début du mois de novembre, le navigateur français a déjà deux jours d'avance. Il a pulvérisé le record de la déscente de l'Atlantique. En effet, il a mis onze jours et 20 heures pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.