Voiture abîmée à cause des nids de poule, que faut-il faire ? Le 13H à vos côtés

Si vous êtes assuré tous risques, tous les dégâts seront pris en charge. Néanmoins, il faudra payer la franchise. En général, elle coûte entre 150 et 600 euros. Par ailleurs, un sinistre responsable sera ajouté sur votre relevé d'information. Ceci fait augmenter votre malus. On peut aussi vous résilier si vous avez plusieurs sinistres. Si vous êtes assuré au tiers, vous n'aurez le droit à rien du tout. Du côté de l'assurance, ce n'est pas l'idéal. Peut-on se retourner contre ceux qui doivent entretenir la route ? Il est possible de mettre en jeu la responsabilité du gestionnaire de voirie. C'est la commune si c'est une voie communale, le département si c'est une départementale, la direction interdépartementale des routes pour les nationales et une société d'autoroute pour une autoroute. Comment on s'y prend ? C'est au gestionnaire de voirie de prouver qu'il n'a pas manqué à son obligation d'entretien de la chaussée. Selon la loi, cet entretien doit être régulier et normal. T. Coiffier