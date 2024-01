Tesla bloquée à 40 km/h : un piratage à distance ?

Dans sa vie d’automobiliste, Christine Dousset n’avait sans doute jamais imaginé vivre une histoire aussi kafkaïenne. Propriétaire d’une voiture électrique Tesla, la mère de famille s’est retrouvée presque dépossédée de son véhicule, peu importe l’immatriculation et les papiers en règle. "Avec ce numéro-là, on voyait que monsieur 'hum-hum' était propriétaire, que je n’étais plus, ni mon mari, ni moi, propriétaires", explique-t-elle. Un membre de son entourage est parvenu à s’enregistrer dans l’ordinateur de la voiture comme conducteur principale. Voilà alors la victime reléguée au rang de simple invitée à bord, incapable de maîtriser son propre véhicule. Car les voitures Tesla, bourrées de technologies dernier cri, peuvent se commander à distance à l’aide d’un simple smartphone. Le constructeur américain conseille d’ailleurs à tous ses clients de faire régulièrement des mises à jour électroniques de leur voiture pour éviter tout piratage. Christine Dousset, elle, a fini par acheter une nouvelle Tesla avec l’espoir de ne plus jamais revivre ce genre de mésaventure. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Monnier, M. Modicom