Voiture : ce village mise sur l’électrique

À Montigny-en-Arrouaise, un village de 300 habitants, une nouvelle arrivante fait le bonheur de certains depuis un an. Il s'agit d'une borne électrique de recharge rapide en libre-service, et Jean-Pierre en profite. "C'est quand même une chance extraordinaire d'avoir ça à disposition dans un petit village comme le nôtre. Et c'est gratuit", se réjouit-il. Pour ce jeune retraité, c'est la mise en place de cette borne qui l'a convaincu de laisser sa vieille voiture essence pour passer à l'électrique, et c'est sans regret. Il y a encore quelque temps, rouler en électrique à la campagne semble compliquer. L'idée séduit davantage aujourd'hui, surtout que c'est aussi plus économique. Jean-Pierre nous a fait le comparatif : "En une année, j'ai eu un peu plus de 1 000 euros de carburant, alors que là, pour la Zoé, je me suis rechargé une seule fois à la maison, et j'en ai pour trois euros". Tout comme Jean-Pierre, douze autres familles du village sont passées à l'électrique en seulement un an. Une fierté pour le maire, d'autant que l'achat de cette borne ne lui a pas trop coûté. TF1 | Reportage M. Poujol, B. Lachat