Voiture de rêve : essayez-moi !

Denis Breheret et sa malle aux trésors... Un rugissement de Cobra Kirkham pour envoûter les oreilles, mais ce n'est pas ce joyau qui attend son premier client de la journée. Ce dernier ne perd pas au change, il va prendre le volant d'une réplique de GT40, 340 chevaux dans les années 60. Inespéré pour Jean-Luc, pourtant habitué des circuits : 25 km de parcours à 250 euros, le prix du rêve. Retour au musée vivant. C'est comme ça que Denis désigne son incroyable garage, sa philosophie. Ici, pendant les visites commentées et truffées d'anecdotes, le public peut toucher, monter dans les voitures ou sur les motos. Dans ce poulailler reconverti, le propriétaire oublie son activité de volailler et partage sa passion. Il ne sait même plus combien de voitures compte son garage : 112-115 véhicules... des anciennes, des modernes, des puissantes, des populaires. Le Carrousel donne un peu le tournis, sauf pour les tarifs serrés au plus juste. À bientôt 60 ans, Yves Menard veut retrouver les sensations de sa première voiture, une Renault d'occasion. Autre avantage de ces gabarits modestes lorsque les prix à la pompe s'envolent : leur coût d'utilisation. TF1 | Reportage B. Lachat, A. Breheret