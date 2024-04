Voiture d'occasion, quelles garanties sur une pièce défectueuse ? Le 13H à vos côtés

Nadine nous interpelle pour savoir quelles sont les règles à suivre quand une pièce casse prématurément pour une voiture d'occasion. Si vous achetez auprès d'un professionnel pour de l'occasion, vous bénéficiez de plusieurs garanties. La plus importante est la garantie légale de conformité imposée par la loi, et qui dure deux ans. Elle est particulièrement protectrice, surtout la première année. Dans ce cas, il n'y a rien à prouver. Le vendeur doit prendre en charge la panne, la casse, etc. Mais souvent, le remplacement des pièces d'usures n'est pas pris en charge par cette garantie. Nadine pourra invoquer la garantie des vices cachés. On peut la faire valoir deux ans après la découverte du vice, et dans la limite de 20 ans après l'achat. Elle devra prouver que le vice était antérieur à son achat, et se tourner vers sa protection juridique pour organiser une expertise à l'amiable. Si cela prouve l'antériorité du vice à son achat, elle pourra négocier auprès du garage. Sinon, il faudra qu'elle se lance dans une procédure judiciaire. T. Coiffier