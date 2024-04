Voiture en libre-service à la campagne, la solution branchée

Prugnanes, 80 habitants, n'est desservi par aucun transport public, mais on y trouve un service unique, la toute première voiture électrique en libre-service dans les Pyrénées-Orientales. Cet habitant, qui a une voiture diesel, va tester pour la première fois l'électrique. Grâce à elle, il compte bien faire des économies. Réservation sur smartphone, récupération des clés, et tout cela n'aura bientôt plus de secrets pour Michel. Habitué à la boîte manuelle, il doit également se familiariser à l'automatique. La voiture a une autonomie de 180 kilomètres, de quoi convaincre Michel de privilégier l'électrique au diesel. Mais au sein du village, tout le monde n'a pas encore franchi le pas. Ce service, mis en place depuis octobre, coûte à la commune 700 euros par mois. Il est financé à 100% par le village, grâce aux revenus générés par ces éoliennes. La voiture électrique ne rapporte pas d'argent à la commune, mais elle rend service à ses habitants et leur permet de réduire considérablement leur budget essence. F1 | Reportage J. Roux, A. Charles-Messance