Voiture : et maintenant le stationnement au poids

Cédric est propriétaire d’un SUV. Bientôt, il devra payer plus cher pour se garer à Lyon. Dès l’année prochaine, le prix du stationnement se calculera en fonction du poids de chaque voiture. Plus le modèle est gros, plus le tarif sera élevé. À l’inverse, vous payerez moins si vous avez une petite voiture. L’idée ne fait pas l’unanimité. Cela vaut aussi pour les résidents. Fini le tarif unique de 20 euros par mois. Les petites citadines et les électriques passeront à quinze euros, pour les gros véhicules, ce sera trois fois plus cher. Et pour les autres véhicules de taille moyenne, c’est-à-dire moins de 1,8 tonne, il faudra compter 30 euros par mois. Ce sont des prix incitatifs pour réduire le nombre de voitures encombrantes sur la voirie. Les différents tarifs seront calculés automatiquement au moment du payement. Une réduction devrait s’appliquer à certains profils. Les familles nombreuses, par exemple, payeront moins cher leur stationnement. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone