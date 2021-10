Voiture : êtes-vous prêts à passer à l’électrique ?

Avec son véhicule, Mathieu avale des centaines de kilomètres par jour. Pour se déplacer, il a choisi de rouler en électrique. Même si recharger son véhicule est plus long que de faire son plein, il ne regrette pas du tout son choix. Et comme lui, beaucoup de Français se tournent vers l'électrique puisqu'aujourd'hui, un peu moins d'un véhicule sur dix vendu est 100% électrique. Aujourd'hui, pour tout achat d'un véhicule électrique neuf, vous bénéficiez du bonus écologique jusqu'à 6 000 euros. Il est cumulable avec la prime à la conversion si vous échangez votre ancienne voiture plus polluante. Certaines collectivités proposent même d'autres aides jusqu'à 6 000 euros. Mais pour certains comme Alexis, ce n'est pas suffisant. "Même s'il y a une subvention, je ne pense pas que ça vaille encore le coup aujourd'hui. Les temps de recharge ne sont pas assez efficaces", explique-t-il. En effet, même si la voiture électrique rentre dans le budget, il faut pouvoir la recharger. Jusqu'à présent, 11 000 bornes de recharge publiques ont été installées. Ce qui fait de l'Hexagone l'un des pays les plus équipés d'Europe.