Voiture historique : le Scarabée d'Or de Citroën va revivre

Depuis deux ans dans le Val-d'Oise, des lycéens mécaniciens reproduisent de A à Z la mythique Citroën B2 10 HP dans leur atelier. A noter que le Scarabée d'Or est la première voiture à avoir traversé le désert du Sahara en 1922. Mais ses plans ont disparu dans les bombardements de l'usine de Citroën pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour en fabriquer un nouveau, des élèves ingénieurs ont dû scanner et numériser la voiture originelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.