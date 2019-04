La voiture, l'autre maison des Français ?

Une enquête réalisée par Ipsos révèle que 75% des Français préfèrent prendre leur véhicule pour aller travailler. À Marseille, si la voiture doit être un bijou pour certains, elle n'est qu'un simple moyen de transport pour la majorité des automobilistes. En zone rurale comme en ville, certains Marseillais ont laissé les transports en commun jugés trop lents et peu pratiques. Ils préfèrent conduire, quitte à passer plusieurs heures dans leurs voitures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.