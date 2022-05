Voiture : la fin de la vignette verte ?

C'est un réflexe bien connu des automobilistes : glisser chaque année sous son parebrise la nouvelle vignette de l'assurance, ce petit bout de papier vert qui nous donne beaucoup de fil à retordre. Bonne nouvelle pour les conducteurs, ce document obligatoire depuis 40 ans pourrait bientôt disparaître. C'est en tout cas ce que propose la Fédération des assureurs. Vignettes et certificats seraient alors dématérialisés. La vignette numérique serait alors mise à jour automatiquement, plus besoin de la changer. Pour certains, cela évitera les mauvaises surprises. Sur des tablettes numériques, les forces de l'ordre rentrent la plaque des véhicules et auront accès à tous les certificats d'assurance des automobilistes. Ces données sont déjà fournies par les compagnies d'assurance depuis trois ans. "Les forces de l'ordre interrogent notre fichier environ 20 000 fois par jour… Un fichier des véhicules assurés qui est beaucoup plus fiable que ces deux documents papiers", explique Florence Lustman, présidente de France Assureurs. Au mieux, les petites vignettes vertes ne disparaîtront pas avant un an, le temps pour les automobilistes de s'habituer à ce nouveau système. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Chevreton