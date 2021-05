Voiture : les boîtes noires obligatoires à partir de l’an prochain

Une boîte noire cachée dans votre voiture pour enregistrer votre vitesse ou encore votre freinage au moment d'un accident, qu'en pensez-vous ? Des automobilistes interrogés sont pour cette idée. "J'approuve ! Ça permet de voir s'il y a des fautifs", lance l'un d'entre eux. Ces dispositifs ne sont pas à confondre avec les boîtes noires des avions. En effet, ces boîtiers miniatures n'enregistreront pas vos conversations mais uniquement votre conduite. Les données durant les 30 secondes précédent la collision seront conservées ainsi que le moment de l'impact et les 30 secondes après. "C'est quelque chose qui va prendre à l'instant T les informations dans le véhicule", explique Jean-François Evrard, dirigeant d'un groupe de concessions automobiles. Le port ou non de la ceinture de sécurité sera aussi capté. Ces informations pourront ensuite être utilisées par les forces de l'ordre en cas de sinistre. L'objectif est de connaître les circonstances de l'accident et d'inciter les automobilistes à respecter le code de la route. Mais des opposants contestent le dispositif et dénoncent une surveillance exacerbée.