Voiture, les bons conseils contre le froid

Pour enlever le grand givre sur son pare-brise, rien ne vaut le grattoir pour François. Mais certains ont d'autres astuces pour s'épargner ces corvées, comme le bombe anti-gel ou bien un simple carton. Dans tous les cas, l'eau chaude sur le pare-brise est à bannir, car avec le choc de température, le verre pourrait exploser. Sébastien, lui, savoure son café un peu plus longtemps le matin. Grâce à une application, il programme sa voiture pour qu'elle dégivre à distance. Le risque pour une voiture qui reste dehors est qu'elle ne démarre pas. Donc, un contrôle en début de saison limite les pannes surprises et les réparations autour de 300 euros pour une batterie neuve. Autre désagrément hivernal, la porte de la voiture qui reste coincée. En effet, avec le gel, on a l'eau qui stagne et givre dans la serrure. En graissant aussi les joints des portes, des vitres et des essuie-glaces, on évite de les endommager quand il gèle. Et pour rouler tranquillement cet hiver, le garagiste préconise de faire vérifier les phares et la pression des pneus en début de saison. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin