Voiture : les délais de livraison s'allongent chez les concessionnaires

Deux mois supplémentaires pour une Clio, cinq mois pour une Peugeot. Les délais de livraison s'allongent chez les concessionnaires. Carlos a subi une mésaventure quand il a acheté un véhicule pour sa fille. Même surprise quelques mètres plus loin. "À partir du moment où on a décidé d'acheter quelque chose dans tous les domaines, on aime bien l'avoir tout de suite", lance un client. Ces délais sont dus à une pénurie mondiale de semi-conducteurs, essentiels dans l'industrie automobile. "Du coup, il manque des puces pour pouvoir fabriquer les écrans, les compteurs", explique Mickaël Martinet, le directeur de la concession. Face à ce manque de matières premières, les constructeurs réduisent leur cadence de production. L'usine PSA à Rennes a même suspendu son activité cette semaine. Par conséquent, un concessionnaire constate la hausse des ventes de voitures d'occasion. Dans l'Hexagone, le nombre d'immatriculations de voitures d'occasion a bondi de 32% en seulement six mois.