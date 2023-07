Voitures brûlées, des frais pour les sinistrés ?

Le temps du nettoyage a commencé. À la fourrière de Nanterre (Hauts-de-Seine), des dizaines de véhicules calcinés. Il ne reste quasiment rien. Parfois, les incendies ont fait fondre les plaques d'immatriculation et les numéros de série, rendant l'identification des véhicules impossible. Et puis, il y a le désarroi humain, comme celui de monsieur Taji, dont le monospace a été incendié la semaine passée. Pour les victimes, la question de l'indemnisation devient capitale. Pour ceux qui sont assurés tous risques, il y a deux conditions à respecter : aller déposer plainte et déclarer le sinistre dans les 30 jours suivants. C'est un peu compliqué pour ceux qui sont assurés au tiers, pas d'assurance pour l'incendie. Il y a deux recours possibles. Faire appel à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou tenter un recours contre la préfecture, en lançant une procédure juridique. Si votre voiture est identifiable, les frais d'enlèvement et de gardiennage seront à votre charge ou à celle de votre assureur. TF1 | Reportage S. Millanvoye, B. Delaubert, F. Pelé