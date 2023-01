Voitures, coup de vieux sur l'occasion

Cette voiture roule depuis 26 ans. Pas question pour Robert de s'en séparer. Alors chaque année, il dépense quelques centaines d'euros dans l'entretien méticuleux de son véhicule. Les voitures de quinze ou vingt ans sont nombreuses sur les sites de petites annonces, avec des prix relativement élevés mais la demande est bel et bien là. C'est pour trouver de meilleurs prix, mais souvent ce n'est pas toujours un bon plan. Entre les mains d'un garagiste se trouve une voiture du siècle dernier. Avec 230 000 kilomètres au compteur, tout l'embrayage est à changer pour un coût de 1 500 euros. Mais aujourd'hui, les voitures de plus de vingt ans font face à une nouvelle contrainte. Dans son garage automobile, William a vu ses premiers prix s'envoler. Pour que l'achat d'aujourd'hui ne cache pas de grosses dépenses demain, bien vérifier l'état de la voiture est une obligation. Si les ventes de véhicules d'occasion ont baissé de 22% en 2022, ce sont les voitures d'au moins seize ans qui ont le plus séduit les automobilistes. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive