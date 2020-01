Voitures d’occasion : attention aux compteurs trafiqués

De nos jours, une voiture d'occasion sur dix se vend avec un compteur trafiqué. Ce genre d'arnaque touche environ 600 000 automobilistes chaque année. Une situation qui se complique, d'autant plus que les reprogrammateurs de compteur numérique sont en vente libre. Comment éviter de se faire arnaquer ? Qu'est-ce qui motive ces escrocs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.