Voitures d'occasion, comment acheter au juste prix ?

Depuis un an, elles s’arrachent chez les concessionnaires et leurs prix se sont envolés. Les voitures d’occasion sont de plus en plus recherchées par les particuliers. La raison est simple, les délais pour une voiture neuve sont désormais de plusieurs mois. Il est donc difficile de trouver une bonne affaire. Cette année, le prix moyen des voitures d’occasion est de 23 000 euros, c’est 15% de plus que l’année dernière. Les concessionnaires ont du mal à répondre à toutes les demandes, d’autant que les retards de fabrication de voitures neuves risquent de durer. Le problème est que plus les particuliers tardent à acheter un véhicule neuf, plus leur ancien véhicule tarde à arriver sur le marché de l’occasion. Les stocks sont donc au plus bas, et la loi de l’offre et de la demande fait monter les prix, même chez les particuliers. Pour être sûr de payer le prix juste, comparez bien les offres sur plusieurs sites de revente. Certains concessionnaires conseillent même d’attendre que les prix redescendent avant d’acheter. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive