Voitures d’occasion : coup de frein sur les prix

Sur le parking de ce concessionnaire, les bonnes affaires s'inscrivent sur les pare-brise. Une bonne nouvelle pour Richard qui veut justement changer de voiture. Son budget est d'environ 15 000 euros. Les prix moins élevés permettent aux clients de choisir un véhicule avec 20 000 kilomètres en moins. C'est aussi une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat, car tous les modèles sont concernés par la baisse des prix. Prenons l'exemple de cette voiture affichée à 24 000 euros, c'est 1 000 euros de moins qu'en septembre dernier. Même constat pour ce SUV électrique d'entrée de gamme affiché à 12 990 euros, soit 1 250 euros moins cher qu'à la même époque. La baisse des prix se confirme également sur les sites de revente entre particuliers. En cause, la fin de la pénurie des semi-conducteurs et l'arrivée des véhicules asiatiques sur le marché. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois. L'an dernier, dans le pays, plus de cinq millions de véhicules d'occasion ont été vendus. Un secteur qui ne connaît pas la crise. TF1 | Reportage Z. Ajili, T. Joire