Voitures d’occasion : les enchères s’affolent

En tout juste une minute, cette voiture va changer de main. Dans cet immense hangar, 450 véhicules, utilitaires, sportifs, familiaux, sont vendus en une journée. Les acheteurs sont à l'affût de la bonne affaire, mais depuis quelques mois, les enchères s'affolent. Exemple : pour une même voiture avec le même kilométrage, le prix est en hausse ici, soit 15 à 20% d'augmentation. Le phénomène est constaté sur l'ensemble du marché de l'occasion. Les salles de ventes n'y échappent pas. Ici, les prix atteignent des niveaux inhabituels. L'explication de cette hausse se trouve du côté des véhicules neufs. A cause de la pénurie de matières premières, les délais de livraison sont de plus en plus lents. Ici au moins, les délais sont nettement raccourcis. Les prix devraient poursuivre leur hausse, car dans les mois qui viennent, les voitures d'occasion à la vente risquent de se faire de plus en plus rares.