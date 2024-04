Voitures électriques : du bruit artificiel pour la sécurité

Au moment de traverser un passage piéton, il y a des bruits qui nous alertent immédiatement, et d'autres beaucoup moins audibles, comme celui des très silencieuses voitures électriques. Pourtant, les véhicules électriques doivent obligatoirement émettre un son artificiel en dessous de 19 km/h pour alerter les piétons. Ce son, a priori anodin, est un sujet pris très au sérieux par les constructeurs. Dans cette pièce parfaitement insonorisée, Louis et Philippe testent le son de tous les modèles électriques Renault. Voici l'émetteur de ce petit son artificiel, un petit boîtier placé à l'avant du véhicule. Les marques de voiture doivent respecter des critères très précis. Le but est d'alerter les passants à proximité de la voiture. Un son pour la sécurité des passants, mais pas seulement. C'est aussi un moyen pour les marques de se différencier au même titre que la couleur ou l'aspect de la carrosserie. Ainsi, chaque marque a sa propre sonorité, un enjeu pour se distinguer. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Cloix, S. Deperrois