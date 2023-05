Voitures électriques, le casse-tête à la campagne

Elles occupent quatre places de parking de ce supermarché. Selon les clients, ces bornes de recharge électriques sont rarement prises. Le Jura ne possède que 87 bornes. C'est l'un des départements où il y en a le moins. Pourtant, le pays a le deuxième plus grand réseau européen, 100 000 sur tout le territoire. Le développement se fait à deux vitesses. Il est plus lent en zone rurale. Jean-Louis Cuisant s'est adapté, il charge directement dans son garage. C'est cinq fois plus cher en moyenne sur une borne. Une fois chargée, il utilise cette citadine dans ses déplacements du quotidien et il a une autre solution pour les longs voyages. L'autonomie est un frein pour Julien Marquèze. Il roule au diesel car il parcourt 50 000 kilomètres par an. En plus, le temps de charge est lent, plusieurs heures en moyenne. Il y a bien sûr des bornes de charge rapide de 30 minutes maximum, mais elles ne représentent que 10% du parc français. Dans cette station essence ce vendredi matin, personne n'est prêt à lâcher sa voiture thermique. Le nombre de bornes va continuer d'augmenter avec un objectif de 400 000 dans l'Hexagone d'ici 2030. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin