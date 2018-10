Les voitures électriques sont-elles réellement écolo ?

Véritable star du nouveau Mondial de l'Auto, la voiture électrique est proposée par presque toutes les marques qui y participent. Un secteur qui promet de rapporter gros aux constructeurs puisque les ventes sont prévues atteindre les cinq millions d'ici 2025. En tout cas, nombreux sont ceux qui en vantent les avantages : pas de vibrations, ni de bruits, ni même d'émission de gaz à effet de serre... Et surtout, un coût d’utilisation modéré avec moins de deux euros pour 100 kilomètres. Mais pour faire rouler la voiture électrique, il faut beaucoup d'énergie... qui n'est pourtant pas toujours verte. Qu'en est-il de sa production ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.