Voitures emportées : inondations soudaines en Allemagne

Des automobilistes à l'arrêt, bloqués par des cascades de boue. Difficile d'aller plus loin, les routes sont inondées. En fin d'après-midi, de violents orages éclatent à l'ouest de l'Allemagne. À Francfort, beaucoup de pluies, mais aussi de la grêle d'une extrême violence. Les cours d'eau ont rapidement débordé et se sont transformés en torrents de boue emportant des branches d'arbres. Certains automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs voitures. Plus au sud, tout autour de Stuttgart, les orages ont été encore plus violents. Particulièrement touchée, la commune de Bisingen. En quelques minutes, le cours d'eau qui traverse la ville est sorti de son lit. Les rues du centre-ville et de nombreux commerces sont inondées. Les habitants n'avaient pas subi de telles intempéries depuis 40 ans. Des centaines de secouristes ont été mobilisées toute la nuit. La situation s'est améliorée, aucune victime n'est à déplorer. TF1 | Reportage C. Abel, K. Yousfi, L. Claudepierre