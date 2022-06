Voitures essence et diesel : c'est fini en 2035 !

Imaginez une ville sans bruit des moteurs ni pollution. C'est le projet du Parlement européen qui met au vote, ce mercredi après-midi, la fin des véhicules thermiques essence et diesel à l'horizon 2035. Les automobilistes les plus radicaux n'y croient pas du tout. L'objectif du Parlement européen est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Interdire les véhicules thermiques permet effectivement de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il va falloir convertir les automobilistes au tout électrique. "Justement, j'ai calculé par rapport à l'économie de carburant que je vais faire. Franchement, c'est à peu près le même coût", lance une automobiliste. Chez des concessionnaires, on sent un frémissement. Les voitures électriques sont de plus en plus demandées, avec tout de même quelques questions. Certains parlementaires européens optent pour une position moins radicale. Ils voudraient autoriser en 2035 la production et la vente de 10% de véhicules hybrides. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle