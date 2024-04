Voitures hybrides : plus gourmandes qu'annoncé ?

Ludovic roule avec une voiture hybride rechargeable depuis deux ans. Il consomme en moyenne 8l/100km, plus qu'indiqué lorsqu'il l'a achetée. Une mauvaise surprise. C'était précisément pour économiser du carburant qu'il s'était dirigé vers l'hybride. Nous aussi, nous avons voulu faire le test sur un véhicule d'une autre marque. L'affiche de ce véhicule indique une consommation moyenne de 6,8l/100km, et là, on a consommé 11,9l/100km, presque le double. Le rapport de la Commission européenne est encore plus dur. Pour quatre marques par exemple, l'étude indique que les hybrides rechargeables consomment au moins trois fois plus qu'annoncé. Comment est-ce possible ? Pour les constructeurs automobiles, la réponse est simple : tout s'explique par la façon de conduire des utilisateurs. Les tests des constructeurs ont été faits en laboratoire dans des conditions bien particulières, parfois différentes de la réalité. En Europe, depuis quelques mois, les ventes d'hybrides rechargeables sont celles qui connaissent la plus forte croissance. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Parédès, E. Sarre