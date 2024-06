Voitures : le retour des bonnes occasions

Le prix des véhicules d'occasion a baissé en seulement quelques mois. Certains modèles de moins de huit ans affichent des réductions très intéressantes. Moins 2 000 euros pour la Renault Zoé, moins 2 200 euros pour la Peugeot 3008 et jusqu'à 6 723 euros d'économie pour la Toyota Yaris. " C'est bon pour nos affaires parce qu'aujourd'hui, on retrouve une dynamique prix qui est intéressant pour le client, (...) on vend plus", affirme Damien Bajen, gérant de Damauto à Bordeaux (Gironde). C'est une bonne nouvelle pour le concessionnaire, mais on est aussi nombreux à flairer la bonne affaire. Il y a moins d'un an, la tendance était plutôt à l'augmentation des prix. Pour comprendre cette chute soudaine des prix de l'occasion, il faut se tourner vers les véhicules neufs. Plus de stock chez les concessionnaires et des délais de livraison très réduits. D'après les experts, cette baisse devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024. TF1 | Reportage T. Vartanian, R. Dybiec, F. Couturon