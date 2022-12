Voitures : les petites françaises ont la cote

La Dacia Sandero est la voiture la plus vendue en France cette année. Au total, 50 000 immatriculations de ce modèle français ont été enregistrées en 2022. Un succès qui s'explique avant tout par son prix. L'entrée de gamme est proposée à moins de 11 000 euros. Son autre avantage est sa taille, car c'est une citadine. En clair, c'est une petite voiture qui passe partout. Cet argument de la taille plaît aux consommateurs. Il suffit de regarder le top 3 des meilleures ventes en 2022 pour s'en rendre compte. La Dacia Sandero est suivie de la Peugeot 208 et de la Renault Clio. Un intérêt pour les marques tricolores qui ne surprennent pas les concessionnaires. Sur le parking de certains d'entre eux, il n'y a quasiment que des véhicules français. Une forte demande des commandes sur les marques françaises est recensée sur le marché. Le marché de l'automobile repart. Les constructeurs français en profitent. Un phénomène qui ne concerne pas seulement les véhicules thermiques. Du côté des voitures électriques et hybrides, les meilleures ventes sont aussi françaises. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Laurent, O. Couchard