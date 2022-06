Voitures neuves : un an de ventes en baisse

Chez les concessionnaires automobiles, il n'y a pas foule. Les clients sont de moins en moins nombreux pour acheter une voiture neuve. Première raison : le prix. Une voiture neuve de moyenne gamme coûte entre 25 000 et 30 000 euros. "Je suis sur un budget de 8 000 à 12 000 euros" ; "Même les compactes sont devenues beaucoup plus chères qu'avant", lancent des clients. Pourtant, les concessionnaires multiplient les offres. Il y a notamment avec les crédits à 0% ou l'affichage très clair que la voiture est disponible, car il y a un gros problème de délai de plusieurs mois qui empêche les ventes. Autres problèmes, les normes environnementales. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus que de l'hybride ou de l'électrique. Plus personne ne veut acheter de gasoil ou de l'essence. Alors, ils arrivent en concession avec une liste de questions. "Est-ce que l'autonomie des voitures électriques vont augmenter ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'attendre un peu ? Finalement, l'interrogation n'est jamais bonne pour le commerce" confie Xavier Duthoit, gérant d'Easy Motors à Villeneuve-d'Ascq (Nord). TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas