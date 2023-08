Voitures, où sont passées les couleurs ?

Nous avons filmé, au hasard, une route pendant quinze minutes. Sur 217 voitures, seul 22 étaient de couleur, et en grande majorité, rouge. De nos jours, trois voitures sur quatre sont blanches, noires, ou grises. Cette cliente possède déjà un véhicule, blanc et noir, et elle vient d'en choisir un nouveau, identique. Aurions-nous peur des couleurs ? En 2006, les discrètes voitures blanches représentaient 5% du parc. Désormais, c'est 30%. Une autre raison, la voiture blanche a été longtemps moins cher que les autres. Mais depuis cette année, ce n'est plus le cas chez certains constructeurs. Les industriels du secteur nous incitent à la couleur, comme dans les années 1950, 70, et 90, avec la célèbre Twingo. Revendus chez Peugeot, ces modèles de série sont proposés uniquement en jaune, vert et rouge. Mais certains préfèrent toujours des voitures au ton neutre, plus facile à revendre. Moins à la mode, une voiture de couleur vous coûte désormais moins cher qu'une voiture blanche ou noire. TF1 | Reportage L. Delsol, S. Fortin