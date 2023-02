Voitures polluantes, premier recul sur les interdictions

C'est une annonce inattendue qui vient de la métropole lyonnaise écologiste. L'interdiction du diesel est repoussée. Ce sera en 2028 au lieu de 2026. Cela va trop vite. C'est aussi le sentiment du "grand Lyon" qui dit comprendre les inquiétudes et dénonce surtout les manquements de l’État. Pas de communication, pas de mise en place de radars, pas de plan d'investissement massif dans les transports en commun et pas assez de contrôle non plus. Nous n'en avons vu aucun ce mercredi matin. Quant aux vignettes Crit'Air, pourtant obligatoires, sur de nombreux pare-brise, il faut les chercher. Et les professionnels, sont-ils préparés à se passer du diesel, malgré les aides qui peuvent atteindre 12 000 euros. Alexis, dératiseur, répond : "Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens". Francis, livreur, dit : "Pour le même type de véhicule en électrique, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, l'autonomie n'est pas assez importante". Ils auront donc deux ans de plus pour trouver des solutions. Alors que les Lyonnais sont privés de leur sacro-saint de vue sur le Mont Blanc depuis six jours, la ville est plongée dans un épais nuage de pollution. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell