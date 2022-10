Voitures reconditionnées : des occasions comme neuves ?

Virgil a enfin trouvé ce qu'il cherchait, une voiture récente et disponible tout de suite. Son prix, 28 000 euros, mais avec seulement 16 000 km au compteur. C'est une bonne affaire selon lui : "29% d'écart, c'est une somme très importante. On peut considérer que c'est quasi neuf", explique-t-il. C'est une voiture en parfait état, car avant d'être vendu, elle est passée entre les mains d'un professionnel. Et en plus de ça, la voiture est garantie un an. C'est ce qu'on appelle une voiture reconditionnée. Vendre des voitures reconditionnées, ce concessionnaire n'avait pas vraiment le choix, car des voitures neuves, il n'y en a quasiment plus sur le marché. Alors certains vont encore plus loin. Dans ce tout nouveau bâtiment neuf, le reconditionnement se fait à une échelle industrielle. Première étape, un contrôle minutieux de la carrosserie et du moteur, et chaque détail compte. La voiture va enchaîner les réparations, vidange, pièces remplacées et carrosserie, avant l'étape finale, la photo. Tout cela en un temps record, trois jours seulement. L'objectif est de faire du neuf avec du vieux, tout en essayant de garder un prix attractif. C'est une bonne solution pour acheter sa voiture moins chère. Mais depuis 2021, les prix des voitures d'occasion ont tout de même bondi de 20%. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Petit