Les voitures restent indispensables dans les zones rurales

Selon la dernière enquête de l'OCDE, notre pays est championne du monde des prélèvements obligatoires. Ces derniers pèsent 46,2% du PIB et sont à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Carburants, entretiens, amendes, TVA..., au moins 68 milliards d'euros sont payés par les automobilistes chaque année. Pour certains, les voitures sont pourtant indispensables au quotidien. En zones rurales où les transports publics se font rares, les habitants sont obligés de prendre leurs voitures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.