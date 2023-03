Voitures, trains, avions : la galère pour se déplacer

Les automobilistes ont été pris par surprise ce matin à l'entrée de Nantes. Ils sont bloqués par un barrage filtrant mené par une dizaine de manifestants. Ils passent au compte-gouttes dans le calme et prennent leur mal en patience. Les automobilistes sont pris en étau, bloqués par les opérations "coup de poing" d'un côté, et en recherche désespérée de carburant de l'autre. Pagailles également ce matin à Roissy. Là aussi, des manifestants ont bloqué les routes, obligeant les passagers à rejoindre l'aéroport à pied. Certains sont exaspérés, d'autres soutiennent le mouvement, dans cet embouteillage de valises, des familles et des touristes souvent perdus. Au total, on compte 200 manifestants plus déterminés que jamais. Ambiance beaucoup plus calme sur les quais en Île-de-France et à l'intérieur des gares à Paris. La foule a déserté les couloirs du métro. Les rares passagers présents oscillent entre fatalisme et optimisme. La situation s'est tendue à la gare de Lyon. Des cheminots ont envahi les voies durant une quarantaine de minutes, entraînant des retards, mais aucun impact majeur sur le trafic. TF1 | Reportage J. Roux, M. Giraud, F. Moncelle