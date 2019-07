Vol Air France Shanghai-Paris : un ballet de l'Opéra de Paris en plein ciel

La surprise a été soigneusement préparée. En plein ciel, un airbus d'Air France a été transformé en une salle d'opéra. Rentrées d'une tournée en Asie, les ballerines de l'Opéra de Paris ont déployé leurs ailes à 11 000 mètres d'altitude. Elles ont interprété "Le Lac des cygnes" de Tchaïkovski dans leur avion. Les danseuses ont fait quatre représentations de six minutes pour tous les passagers tant en classe affaires qu'en classe économique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.