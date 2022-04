Vol de bois : la colère ne retombe pas dans ce village ariégeois

Sur plus d'un hectare, tout a disparu. Plus de 350 arbres ont été volés par une entreprise forestière espagnole et depuis, il n'y a pas eu un seul arbre qui a poussé. Pour une victime, il est encore difficile de revenir sur place. "J'ai une angoisse terrible", nous confie-t-elle. En février dernier, un homme a été condamné à une peine de prison ferme et à une amende. Ses avocats ont fait appel et les victimes n'ont encore rien touché. Depuis que leurs arbres ont été volés, elles ont eu zéro centime. A quelques centaines de mètres de là, sur une parcelle voisine, un couple de victimes ne décolère pas. "Pour l'instant, on a rien du tout, on reste là à compter nos branches et à se lamenter, c'est tout", raconte Hélène Rameil. Dans le village, c'est tous les habitants qui se sentent concernés. Le maire de la commune, Gérard Durand, insiste sur l'importance du prochain procès en appel : "il faudrait que ce jugement soit exemplaire. Comme ça, ces sociétés ne reviendront pas pour faire des choses pareil". Alors que les deux parties ont fait appel, le préjudice des 21 victimes de Perles-et-Castelet est estimé à plus de 200 000 euros. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, P. Rousset