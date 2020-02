Vol de carburant : un agriculteur placé en détention provisoire pour avoir blessé un cambrioleur

Dans la nuit du 31 janvier au 1er février à Ambrières, un agriculteur a été cambriolé pour la quatrième fois en quelques semaines. Cet homme de 46 ans a appelé la gendarmerie avant de sortir pour tirer deux coups de feu en l'air et un autre en direction des cambrioleurs. Mais l'un de ces derniers a été grièvement blessé. Depuis, l'agriculteur est toujours placé en détention provisoire pour homicide volontaire et sa demande de liberté provisoire sera étudiée dans deux jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.