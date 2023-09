Vol de cuivre : des villages coupés du monde

Adrien est embêté. Depuis un mois, il ne peut plus appeler avec son téléphone fixe car le signal est coupé. À 89 ans, il vit seul. Sans moyen de communication, il s'inquiète pour sa santé. "Si on tombe dans la nuit, on ne peut même pas appeler. J'ai dû aller voir une voisine pour téléphoner", confie-t-il. Cette panne Orange du réseau ADSL touche la commune d'Estrée-Cauchy (Pas-de-Calais) suite à un vol de câbles de cuivre en début août. En tout, 30 foyers sont privés de connexion Internet. Ce sont essentiellement des personnes âgées qui n'ont pas la fibre comme Arlette. Sans téléphone, elle se sent coupée de son entourage. La maire est en contact avec Orange. Le câble aurait dû être remplacé en début septembre, mais les délais s'allongent de jour en jour. Elle a le sentiment que son village n'est pas la priorité de l'opérateur. Ces pillages se multiplient. Cet été, Orange a dénombré deux vols de câbles par jour dans la région Hauts-de-France. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire