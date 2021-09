Vol en montgolfière avec un jeune apprenti pilote du Loir-et-Cher

La première qualité nécessaire pour devenir un bon aérostier, c'est être matinal et motivé. Quand les premières lueurs du jour se reflètent sur la blancheur du château de Catherine de Médicis, Maxence Coly, 19 ans, commence sa 34e heure de conduite de montgolfière. Avec un décor exceptionnel et des passagers, il décolle avec Bruno, son instructeur. Quand il ne vole pas, Maxence prépare au sol une licence de commerce dans l'entreprise de montgolfière. La plupart du temps, il est équipier à terre. Il a obtenu son brevet d'initiation à l'aéronautique à quatorze ans, celui de pilote de montgolfière en décembre dernier. Avant la fin de l'année, il espère avoir celui pour transporter des passagers. Ranger, suivre, accompagner et observer le travail des pilotes confirmés pour se préparer à l'être. "C'est toujours le vent qui décide. On ne sait jamais où il va nous mener. C'est ça la beauté du ballon par rapport aux autres aéronefs", affirme Maxence.