Disparition du vol MH370 : l'enquête relancée dix ans après ?

La mère de Grace Nathan était l'une des 239 passagers du vol MH370. Dix ans après sa disparition, cette Malaisienne réclame toujours des réponses à ses questions. Quatre Français se trouvaient dans l'avion. La femme, les deux enfants et une amie du fils de Ghyslain Wattrelos. Depuis l'accident, il répète n'avoir aucune confiance dans le travail des enquêteurs. Six ans après avoir interrompu les recherches, les autorités malaisiennes n'excluent pas de les relancer pour retrouver l'épave de l'avion. Le 8 mars 2014, l'appareil quitte Malaise et Kuala Lumpur direction Pékin, il est 00h41. À 1h19, le pilote automatique est coupé, l'avion fait mystérieusement demi-tour. Les autorités militaires perdent sa trace à 2h15. Il aurait ensuite poursuivi sa trajectoire vers le sud avant de tomber dans l'Océan Indien. À l'époque, les enquêteurs avaient ratissé une zone de plusieurs milliers de kilomètres. Ont-ils cherché au bon endroit ? Seule pièce de l'avion retrouvée, un morceau d'acier découvert à La Réunion en 2015. Suicide du pilote, attentat, avion abattu en plein vol ou simple défaillance technique ? Les enquêteurs n'écartent pour l'heure aucune piste. TF1 | Reportage J. Cressens