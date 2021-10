Volcan aux Canaries : comment les habitants vivent sous la menace

Tous les matins depuis trois semaines, c'est le même rituel. Il faut nettoyer les cendres qui se sont déposées dans la rue, sur les trottoirs et sur la carrosserie des voitures. "C'est difficile de respirer, je le sens dans mes poumons. Je sors de chez moi le moins possible et quand je le fais, j'essaie de faire vite", raconte une habitante. En permanence, ce même grondement menaçant qui semble ne plus vouloir s'arrêter. La nuit de mardi à mercredi, un fleuve de magma incandescent s'est écoulé du Cumbre Vieja (Canaries). La lave progresse dangereusement vers la ville d'El Paso. Près de 800 personnes ont dû être évacuées. Ce mercredi matin, le périmètre de sécurité autour du volcan a encore dû être élargi. Dans le gymnase de la ville, la solidarité s'organise. Les sinistrés viennent y chercher des vêtements, de la nourriture et un peu de réconfort. L'éruption a détruit plus de 1 000 maisons et continue sa progression. Les nouvelles coulées de lave inquiètent les autorités alors qu'une zone de plus de 600 hectares a déjà été ravagée.