Les images de l'éruption mortelle du volcan Marapi en Indonésie

La force de l'éruption a pris tout le monde de court. Le volcan Marapi crache un nuage de cendre immense qui atteint 3 000 mètres d'altitude. Une course contre la montre est lancée pour retrouver des survivants. Dimanche, 72 randonneurs faisaient l'ascension du volcan. Certains, comme cette femme brûlée par les cendres, lancent des appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Cette autre victime a 19 ans : "maman, s'il te plaît, à l'aide". Les secours sont compliqués à plus de 2 000 mètres d'altitude, sur des chemins très escarpés. Maintenant, les recherches se concentrent sur un lac en altitude où se dirigeaient une dizaine de randonneurs encore introuvables. Beaucoup remettent en cause l'imprudence des autorités qui ont rétabli les visites l'été dernier, alors qu'une éruption très importante avait déjà eu lieu en début d'année. TF1 | Reportage B. Christal