Islande : les images impressionnantes du réveil d'un volcan

La lave jaillit sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une immense coulée de 900 mètres de long. Depuis lundi après-midi, ce volcan islandais se réveille. Cela se passe dans une zone inhabitée, à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale Reykjavik. L'éruption est pour l'instant sans danger. Mais la Protection Civile conseille de ne pas se rendre sur place dans l'immédiat. Pour certains curieux, difficile de résister. "Quand on voit les coulées de lave et qu'on entend le craquement de la roche qui se solidifie, c'est tout simplement incroyable" ; "On a vu de la lave sortir et on a compris. Et là, ça progresse vraiment très vite comme d'habitude", témoignent plusieurs d'entre eux. Dimanche soir, un séisme a provoqué l'ouverture de cette faille géante. C'est la troisième fois en deux ans qu'un volcan se réveille dans la région. L'Islande est l'une des régions volcaniques les plus actives du monde. En 2021, une éruption avait duré près de six mois. TF1 | Reportage V. David, J.B. Robert