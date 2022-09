Voler avec les oies

S’approcher au plus près sans les déranger, admirer l’harmonie de ce vol en formation serrée, à un battement d’aile du pilote. Nul dressage et aucune contrainte. Les oies sont en totale liberté. Pour eux, l’ULM fait partie du groupe. Les oiseaux ont appris à reconnaître l’engin. Ils le considèrent comme un membre de la famille. En plein ciel, ils forment une escadrille hors du commun. Dès leur naissance, les oiseaux ont été habitués à l’ULM et au pilote. Ils reconnaissent ainsi la première personne rencontrée comme un de leurs parents. On appelle cela l’imprégnation. Adeline est venue expérimenter un premier vol avec un peu d’appréhension avant le décollage. Le temps de s’élever dans les airs pour atteindre leur altitude de vol, à 300 mètres au-dessus du sol, les oies reprennent naturellement leur formation en V pour économiser leur force. Dans le pays, seuls quatre pilotes proposent des baptêmes de l’air avec les oies avec, pour le passager, la sensation étonnante de vivre sa première migration. Un vol d’une trentaine de minutes, selon les conditions. Une expérience dont il faut également s’imprégner, car le bonheur de ce moment passé en leur compagnie est éphémère. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings