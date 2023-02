Vols à l’étalage : se protéger à tout prix

Vols de produits de luxe, mais maintenant aussi de citrons ou de paquets de biscuits. Le gérant de ce supermarché n’en peut plus. Depuis trois à quatre mois, ce problème ne s’arrête pas. Cette recrudescence des vols arrive au plus mauvais moment pour le magasin. "On est aussi victime de l’inflation, … on a des charges salaires supplémentaires", confie-t-il. Il faut ajouter à cela des coûts supplémentaires pour lutter contre les larcins. L’équipe des agents de sécurité a dû être renforcée. Ils ont fort à faire en ce moment. Ce magasin de bricolage a installé des caméras intelligentes qui détectent les vols. L’équipe fait le test en simulant un larcin. Au moment où on met un sécateur dans le sac, le gérant est alerté. Pour ces 40 caméras de surveillance, le magasin paye 2 300 euros par mois. Ce dernier a aussi investi dans du matériel plus classique. Le magasin a déposé quinze plaintes l’année dernière, mais toutes ont été classées sans suite. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli