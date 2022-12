Vols de cuivre, les habitants encore privés d'Internet

Sous cette plaque métallique se trouve l'objet de toutes les convoitises. Il s'agit de la chambre des câbles de télécoms. Depuis septembre, c'est la troisième fois que le maire vient constater les dégâts. Ces câbles contiennent du cuivre. Un métal très cher à la revente, 8 000 euros la tonne d'après l'élu. En conséquence, la moitié des habitants de Plounérin n'ont pas accès à Internet ni au téléphone. Une situation qui pourrait tourner au drame pour les personnes les plus fragiles, souvent les plus âgées. Cette panne, c'est la grande angoisse de René, 77 ans, parce que sa femme est malade. Ce jour-là à la mairie, certains habitants continuent d'alerter sur la situation. Rozenn Goareguer ne peut même plus travailler depuis chez elle. L'enquête face au vol de câble a mis un mois avant d'être traité. Pour le maire, ce problème met en lumière la déconsidération des petites communes rurales. Pour lui, la solution serait la fibre. La demande a été faite il y a cinq ans, mais l'installation prend du retard et n'est pas prévue au mieux avant l'année prochaine. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Duong, B. Ghorchi