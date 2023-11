Vols de cuivre : pourquoi de si longues réparations ?

Si votre téléphone et votre connexion internet ne fonctionnent plus, ces images pourraient être la cause de tous vos problèmes. Des câbles de téléphonie arrachés, dérobés, convoités, car ils contiennent de l'or ou plutôt, du cuivre. Ces petits fils multicolores valent sept euros le kilo sur le marché. Les remplacer est toute une histoire, qui commence devant cette armoire. Ici, les détectives ne portent pas de gants, mais des gilets de sécurité. Le vol, par exemple, n'a pas été commis à cet endroit, mais c'est ici que ces agents vont pouvoir déterminer le lieu exact du larcin. L'enquête les mène au bord d'une départementale, jusqu'à une plaque. En quelques minutes, 900 mètres de cuivre ont été pilés. Depuis le début de l'année, ces équipes constatent plus de deux vols par jour dans les Hauts-de-France, un record. Au début de l'été, nous nous étions rendus dans la commune de Flesselles (Somme), sans connexion depuis un mois. Les réparations tardaient, laissant les habitants dans l'incompréhension. Trois mois plus tard, le problème est réglé, mais d'autres communes attendent encore. Si les délais s'allongent, c'est que les équipes sont débordées. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier, G. Delobette