Vols de muguet : des fleuristes dorment dans leur boutique

Les fleuristes ne le surnomment pas l'or blanc pour rien. En moins d'une semaine, cette petite fleur blanche va rapporter à Sandra Mauroy des milliers d'euros. "Elle est très attendue à cette période-là", confie-t-elle. Mais le muguet n'attire pas seulement les clients. Il suscite également la convoitise des voleurs. Voilà pourquoi la fleuriste n'en dispose plus jamais à l'extérieur de son magasin, une méfiance poussée à l'extrême. Dès dimanche soir, Sandra Mauroy va dormir dans sa boutique pour éviter d'être cambriolée. Un vol en pleine nuit, c'est ce qui est arrivé au propriétaire d'une boutique. Sur des images de vidéosurveillance filmées il y a dix jours, deux hommes viennent de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Ils ne semblent pas pressés et vont rester là pendant près de quatre heures, le temps d'inspecter la marchandise pot par pot. Ils ne trouvent pas de muguet et se rabattent alors sur des contenants en faïence. Près de 500 sont dérobés cette nuit-là. Cela représente des milliers d'euros de perte pour le fleuriste. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Litzler, F. Petit