Vols de voiture : une hybride en tête du palmarès

C'est une première place dont la Toyota Prius se serait bien passée. Devant la Renault Mégane RS et le DS7 Crossback, la Toyota Prius devient la voiture la plus volée de l'Hexagone avec 227 vols pour 10 000 véhicules assurés. La faute à sa sécurité électronique facile à pirater, car ce sont des vols informatiques, le voleur arrive simplement avec son ordinateur, la reprogramme, et très souvent, on retrouve la voiture trois jours après, mais avec des pièces manquantes. Si c'est la première fois qu'une voiture hybride est en tête du classement, ce n'est pas le fruit du hasard. En effet, La Berline a de quoi intéresser les voleurs à commencer par la batterie. Elle contient des métaux précieux comme du lithium, du cuivre ainsi que de la platine. Mais l'élément qui attire toutes les convoitises, c'est le filtre à particules, situé dans le pot catalytique. Riche en métal, cette pièce est facilement accessible. Parmi les métaux rares à l'intérieur, il y a le rhodium qui se vend 488 euros le gramme. C'est dix fois plus que l'or. Toutes marques confondues, 120 000 véhicules ont été volés l'année dernière soit près de 336 chaque jour. TF1 | L. Merlier, M. Merle, L. Renault